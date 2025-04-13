美議員桑德斯意外現身柯契拉谷音樂節 宣揚政治理念

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州印地歐12日綜合外電報導）美國聯邦參議員桑德斯今晚意外現身柯契拉谷音樂藝術節，當他登上舞台時，人群紛紛湧近，拿著手機拍照，捕捉他的政治訴求。

桑德斯（Bernie Sanders）表示：「我再做也不久了，但這個國家面臨一些非常艱鉅的挑戰，美國的未來取決於你們這一代人。你們可以置之不理，對正在發生的事情視而不見，但這樣只會自食其果。我們需要你們站出來，為正義而戰。」

當天稍早，桑德斯和民主黨籍眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）舉行了「反對寡頭政治」集會；主辦單位說，有3萬6000人參加。

桑德斯是在介紹流行歌手Clairo出場時發表這段演說，他感謝她利用自己的影響力支持女權並呼籲結束加薩戰爭。

透過 Google News 追蹤中央社

桑德斯呼籲柯契拉谷音樂藝術節（Coachella Valley Music & Arts Festival）的觀眾挺身而出反對億萬富翁、健康保險公司和當今的白宮。

「我們需要你們挺身而出，為正義而戰。為經濟正義、社會正義和種族正義而戰。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140413