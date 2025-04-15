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月花600萬聘逾百名顧問 瓜地馬拉正副總統遭質疑

2025/4/15 08:40
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市14日專電）瓜地馬拉媒體報導，瓜國總統阿雷巴洛和副總統艾雷拉的辦公室一共聘請了112名顧問，每個月顧問費就高達150萬瓜幣（約新台幣600萬元）。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）總統辦公室設有3個專屬的秘書處，包括總秘書處、總統私人秘書處及新聞秘書處，總共聘用了87名顧問，每月人事總開支為110萬瓜幣。

至於副總統艾雷拉（Karin Herrera）辦公室則聘請了25名顧問，包括私人秘書，特別秘書等，每個月支出約40萬瓜幣。

報導分析，阿雷巴洛總統和副總統艾雷拉執政一年多，但光是過去兩個月間，包括強制實行垃圾分類，強制投保汽車第三人責任險，以及全國醫護人員和教師工會要求改善待遇提高薪資，相關政策不斷引起全國性的示威抗議，加深社會不滿情緒。

此外，由於副總統艾雷拉未依照選舉承諾，當選後自行減薪25%，不僅比總統阿雷巴洛薪水高出許多，甚至成為瓜地馬拉薪水最高的公務員；而總統阿雷巴洛則出手下令財政部削減副總統薪水，兩人不合因此爆發，甚至在媒體上公開指責對方。

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瓜國媒體質疑，雖然聘請超過百名顧問，但是施政依舊缺乏溝通，與民意脫節。瓜地馬拉智庫「國家服務研究所」（Instituto de Servicios a la Nacion）所長奧蒂嘉（Jose Carlos Ortega）更指出，關於減薪的爭議，已經對正副總統形象造成了負面影響。尤其是當外界發現，正副總統身邊這麼多顧問，他們是否發揮應有的功用，也被打上問號。

政治分析師昆特羅斯（Alejandro Quinteros）認為，顧問爭議反映出使用國家公共資源的結構性問題。他指出，政府應該更深入審查每個職位的任用條件與職責說明，並評估是否是因親屬關係、政治因素、選舉貢獻或是政黨背景而獲得聘用，才不會引起社會負面觀感。（編輯：田瑞華）1140415

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