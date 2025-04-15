日本首例 以AI製作色情海報販售4人被逮

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（中央社記者戴雅真東京15日專電）日本警視廳保安課今天以涉嫌散布猥褻圖片為由逮捕4名男女，他們使用生成式AI製作色情海報上網販售。這是日本首例因為使用生成式AI製作猥褻物品而遭逮捕的案件。其中有人表示，根本不知道這樣做會觸法。

利用AI（人工智慧）生成圖片近來蔚為風潮，但一不小心可能觸法。時事通信社報導，愛知縣北名古屋市44歲零售業者水谷智浩等4名年齡在20多至50多歲的男女，因為使用生成式AI製作色情海報在網路販售而被捕，當中3人承認犯行，另一人表示「不知道這是在做壞事」，否認部分指控。

警方表示，4人涉嫌於去年10月，分別將利用AI製作的女性裸體圖像印製成海報，在拍賣網站販售2至3次。

他們使用網路上的免費生成式AI軟體，生成現實中不存在女性的裸體圖像，起因是在社群媒體看到有「成本低又能賺錢」的發文，便開始販售AI色情海報。

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4人當中，水谷具有AI相關知識，另外3人透過自學生成圖像。

他們張貼在拍賣網站的海報圖像，下半身經馬賽克處理，但實際寄出的海報是無碼原圖。海報以「AI美女」等名義販售，每張售價數千日圓；據報水谷每張海報賣5000日圓，獲利約1000萬日圓（約新台幣227萬元）。（編輯：陳妍君）1140415