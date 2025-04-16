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義大利總統馬達雷拉 住院安裝心律調節器

2025/4/16 08:35
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（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）義大利總統府今天證實，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）入住醫院安裝心律調節器，這是按照預定醫療計畫，目前並無需擔憂情況。

馬達雷拉今年高齡83歲，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社群網路上貼文，祝福馬達雷拉早日康復，義大利人民等待他迅速歸來，帶著一如往常的精力與奉獻精神。

義大利總統府今天下午宣布取消馬達雷拉明天行程，隨後傳出他住院的消息，一度引起各種傳言。不過義大利總統府晚間向媒體證實，這不是緊急狀況，馬達雷拉今天整天都在總統府內工作，傍晚6時還與蒙特內哥羅總統史帕奇（Milojko Spajic）會晤。

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義大利媒體報導，馬達雷拉目前在羅馬聖靈醫院（Ospedale romano santo Spirito）住院，考量安裝心律調節器目前已是一個不複雜的手術，馬達雷拉規劃在出院後，回到西西里島的家鄉巴勒摩（Palermo）度過復活節假期。

馬達雷拉今年7月將滿84歲，他2015年當選義大利總統，2022年再度連任，今年已是他擔任義國總統第10年，他在義大利擁有相當高的人望與支持度。聽聞馬達雷拉住院的消息，義大利多位跨黨派政治人物都立刻發文祝福他早日康復。（編輯：韋樞）1140416

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