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美參議員赴薩爾瓦多 促將錯誤驅逐移民送回美國

2025/4/17 12:36（4/17 12:56 更新）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）今天飛往薩爾瓦多，敦促釋放被錯誤驅逐到這個中美洲國家的美國居民阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）。

綜合路透社與法新社報導，儘管美國聯邦法官下令要求將阿布雷戈賈西亞送返美國，並得到最高法院的支持，但他仍被關押在母國惡名昭彰的恐怖分子監獄中。

范霍倫今天抵達薩爾瓦多，與高層官員會面，敦促釋放阿布雷戈賈西亞，但薩爾瓦多副總統烏尤亞（Felix Ulloa）告訴他，不能批准探視或與阿布雷戈賈西亞通話。

參院外交關係委員會議員范霍倫表示，烏尤亞還告訴他，薩爾瓦多不會釋放阿布雷戈賈西亞，因為美國出錢讓他繼續被關押於此。

居住在馬里蘭州的薩爾瓦多移民阿布雷戈賈西亞，自2019年起持有美國的工作許可，受到免遭遣返的法官命令保護，但他仍在3月15日被驅逐出境送往薩爾瓦多。

川普政府坦承行政疏失，違反移民法官的保護令，並接到最高法院有關協助阿布雷戈賈西亞返美的命令。

但川普政府在下級法院聽審中被問到如何糾正疏失時，並未宣布將採取何種措施。

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薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）14日訪問白宮時表示，他並不打算釋放阿布雷戈賈西亞；另一方面川普告訴媒體說，他無權干預此事。

川普的批評者警告，川普蔑視最高法院，已使美國陷入憲法危機邊緣。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140417

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