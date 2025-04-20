美最高院阻川普驅逐委內瑞拉移民 民權聯盟讚賞

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國最高法院今晚戲劇性介入，阻止總統川普前所未見地動用一項冷門法律，試圖在未經正當程序下將委內瑞拉移民驅逐出境。美國民權聯盟對最高法院的裁決表示讚賞。

法新社報導，這項緊急裁決指出，在9位大法官中，有兩位最保守的法官對裁決持反對意見。

這項命令暫時禁止政府依據1798年頒布的「外國敵人法」（Alien Enemies Act）繼續驅逐移民，該法律上一次被使用是在第二次世界大戰期間，用於拘禁日裔美國公民。

川普上個月援引該法律，將委內瑞拉移民遣送至薩爾瓦多一座惡名昭彰的監獄，該處關押數以千計當地幫派分子。

美國最高法院做出此裁決，是因為政府昨晚即將再度引用該法驅逐數十名委內瑞拉人，這意味他們將在幾乎沒有機會聽證或為自己辯護的情況下被驅逐。

美國最高法院表示：「政府遵照指示，除非另有命令，否則不得將任何假定拘留群體的成員驅逐出美國。」

川普將簡化驅逐程序和將人拘留於薩爾瓦多的行動合理化，堅稱他正在打擊美國政府認定為恐怖分子的暴力委內瑞拉犯罪幫派。

但這項政策引發反對派關切，認為川普無視美國憲法，意圖擴大權力。

值此之際，政府強力打壓大型律師事務所、哈佛大學及其他大學，以及主要獨立媒體。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）帶頭設法阻止昨天的驅逐計畫，並對最高法院的裁決表示讚賞。

美國民權聯盟律師吉賴特（Lee Gelernt）說：「這些人面臨著在可怕的外國監獄中度過餘生的迫切危險，卻連進法庭的機會都沒有。」

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政府今天向最高法院提交一項動議，主張不應禁止依據「外國敵人法」遣送其認定為恐怖分子的人。

政府還主張，即便被阻止，法院應明確表示，可以依據其他法律進行此類驅逐。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140420