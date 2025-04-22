緬甸強震大火焚毀答題卷 逾6萬大學入學考生須重考

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（中央社仰光22日綜合外電報導）緬甸官媒今天報導，該國上月發生強震，引發瓦城一所大學失火，焚毀逾6萬名高中生的大學入學考試答題卷，為此他們須於6月重考。

法新社報導，緬甸中部上月發生規模7.7強震，把建築物夷爲平地，導致逾3700人喪生，第2大城瓦城（Mandalay）淪為重災區。

緬甸軍政府當時表示，這場地震隨後引發混亂，瓦城曼德勒大學（Mandalay University）發生火災，焚毀北部地區6萬2954名高中生的答題卷，當時這些考卷仍在批改中。

緬甸官媒今天報導：「由於這場強烈地震，這些答題卷在火災中被摧毀。我們將從6月16日至6月21日再次舉行入學考試。」

據報導，緬甸的大學入學考是青少年的成年禮，將決定他們的學習方向。根據緬甸官媒，去年全國約有13萬名考生參加大學入學考。

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緬甸軍政府2021年發動政變奪權，結束了短暫的民主改革時期，並且引發多方內戰。上月地震使得該國問題更加嚴重。

根據聯合國（UN），上月地震後，緬甸有逾6萬人居住在帳篷營地裡。聯合國兒童基金會（UNICEF）估計，緬甸目前有270萬名兒童住在最嚴重地震災區。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140422