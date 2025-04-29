毒菇牛排宴請公婆親友釀3死 澳洲婦女將受審

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（中央社雪梨29日綜合外電報導）澳洲一名婦女被控以食材含有毒菇類的威靈頓牛排謀殺3人，她將於明天接受審判；這起離奇的毒菇奪命案引發全球關注。

法新社報導，50歲的派特森（Erin Patterson）被控3項謀殺罪和1項謀殺未遂罪。

她對所有指控均不認罪。

派特森被控於2023年7月準備午餐招待公婆等4人，菜色包括表皮烤得酥脆的威靈頓牛排（beef Wellington）；警方表示這道餐點中的食材含有毒蘑菇。

與她關係疏遠的公婆唐恩和蓋兒（Don and Gail Patterson）和附近小鎮的浸信會牧師妻子威金森（Heather Wilkinson）在幾天內相繼過世。

威金森的丈夫伊恩（Ian Wilkinson）在醫院住了近兩個月後康復。

派特森將在墨爾本南部摩威爾（Morwell）的拉特普谷法院（Latrobe Valley Law Courts）接受審判，距離她設宴地點里翁加薩（Leongatha）約1小時車程。

這場預計進行6週的審判將由檢方與辯方的開庭陳詞揭開序幕，雙方分別概述各自主張，並說明預計傳喚的證人及提出的證據。

這起案件吸引媒體爭相報導，許多Podcast節目也以此為主題，澳洲串流平台Stan甚至推出紀錄片，深入探討這樁引發全球關注的毒菇牛排案。

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維多利亞州最高法院對此案相關報導設下嚴格指導方針，以確保派特森獲得公正審判。

儘管法院對公眾開放，但此案將不會進行電視轉播。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1140429