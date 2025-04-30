大馬產學界批馬中經貿結構失衡 恐淪中國商品傾銷地

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（中央社記者黃自強吉隆坡30日專電）美中關稅戰未歇，馬來西亞恐淪為中國商品傾銷地，馬來西亞產學界今天呼籲應正視過度強化馬中經貿關係的後遺症，中國出口商品類別幾乎涵蓋馬來西亞中小企業各層面，馬中經貿結構已失衡。

馬來西亞有逾100萬家中小型企業，占全國企業總數90%以上，每年為馬來西亞貢獻國內生產毛額（GDP）近40%，是經濟發展重要命脈。

馬來西亞拉曼大學（UTAR）經濟學教授黃錦榮（Chin-Yoong Wong）今天告訴中央社，外界吹捧馬中貿易關係，聲稱中國是最大貿易夥伴國，對經貿發展扮演重要角色，連民生水果椰子都出口中國，乍看之下似乎人人都能分一杯羹，但實情並非如此。

他指出，馬來西亞除大型的私人企業之外，多數的中小企業並未能感受到馬中經貿帶來的利多實惠，相反地，中國的中小企業大舉將廉價貨物傾銷到馬來西亞，這對馬來西亞進出口產生「一個不均衡的傾斜後遺症」。

黃錦榮認為，深化馬中經貿關係，反成功讓中國企業攻城掠地，馬來西亞中小企業未蒙其利深受其害。馬來西亞中小企業難以與中國匹敵競爭固然是原因之一，但馬來西亞政府應重新審視經貿戰略，非僅廣開自家國門，也應要求中國放寬進口限制。

他以2023年馬來西亞對中國整體出口項目為例，說明諸如積體電路、原油、精煉石油、半導體、棕櫚油、辦公機械零件等就占總體出口的70%，其中，占比多達56%的原油、精煉石油、半導體多半是由政府控股公司、大型企業或跨國企業主導。

黃錦榮說，反觀中國出口到馬來西亞產品類別無所不包，從民生食品高麗菜與各種民生用品，甚至到高端的產品，這些產品已完全涵蓋馬來西亞中小企業正在默默耕耘的產業。

馬來西亞零售連鎖協會（MRCA）署理會長（Deputy President）劉明（Liew Bin）認為馬來西亞政府應正視事態發展的嚴重性。

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他表示，中國昔日是馬來西亞的供應商，如今卻搖身一變成競爭者，這些企業背後又有國家扶持，馬來西亞面對的是一個不公平的賽道，這也是一個非常荒謬的遊戲，如不加以重視並提解決方案，馬來西亞的中小企業可能在未來面臨滅頂之災。

馬來西亞媒體報導，中國從2009年起連續16年是馬來西亞的最大貿易夥伴，去年的雙邊貿易額逾馬幣4841億令吉（約新台幣3兆3572億元），約占馬來西亞全球貿易總額的16.8%。（編輯：高照芬）1140430