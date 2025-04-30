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彭博：烏克蘭最快4/30與美國簽訂天然資源協議

2025/4/30 20:49（4/30 20:58 更新）
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烏克蘭關鍵礦產分布區域。（中央社製圖）
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（中央社基輔30日綜合外電報導）彭博引述知情人士報導，烏克蘭準備與美國簽訂天然資源協議，此舉可能增強雙邊的經濟夥伴關係，進而提升華府對基輔的支持。

報導指出，不願意具名的該名知情人士指出，草約已經定案，內容規劃創設一個共同基金來管理烏克蘭的投資計畫，雙方最快可能今天簽訂。為簽訂協議，烏克蘭經濟部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）正在前往華府途中。

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根據彭博（Bloomberg News）看到的協議草案，作為協議一部分，美國和烏克蘭將共同努力，創造條件以促進對烏克蘭的採礦、能源以及相關技術領域的投資。

而華府也理解基輔在這項協議中的一個重要立場，也就是協議內容不得與其加入歐盟的計畫產生衝突，這一點一直被視為烏克蘭在談判中絕不妥協的底線。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140430

#烏克蘭
#基輔
#彭博
#美國
#歐盟
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