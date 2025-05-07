美：巴勒斯坦事務辦公室將併入耶路撒冷大使館

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國務院發言人布魯斯今天表示，川普政府將把負責處理美國與巴勒斯坦關係的辦公室併入駐耶路撒冷大使館。這在很大程度上，是美國支持以色列立場的象徵性舉措。

綜合法新社和路透社報導，布魯斯（Tammy Bruce）告訴記者，國務卿盧比歐（Marco Rubio）「已決定將巴勒斯坦事務辦公室徹底併入美國大使館的其他部門」。

川普在第一任期內將美國大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷至耶路撒冷（Jerusalem），這對以色列來說是個重大勝利，因為以色列視這座有爭議的聖城為其永久首都。

在此過程中，川普關閉了耶路撒冷具有歷史意義的領事館，這個領事館曾為美國與巴勒斯坦的外交接觸提供服務。

美國前國務卿布林肯（Antony Blinken）保留駐耶路撒冷大使館時，曾試圖重啟這座領事館，但以色列堅決反對這項舉措。

美國後來單獨設立了巴勒斯坦事務辦公室，這間辦公室雖設在大使館內，但向華府單獨匯報。

值此之際，以色列正在對加薩（Gaza）發動攻勢，以回應巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在2023年10月7日發動的攻擊，以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的政府強烈反對推動建立巴勒斯坦國。

布魯斯對於將巴勒斯坦事務辦公室併入美國大使館的意義輕描淡寫，表示這只是回到了川普第一任期的政策。

布魯斯表示，這項決定「並未反映對約旦河西岸或加薩人民任何向外擴展，或向外擴展的承諾」。

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她說，這是國務院精簡計畫的一部分，目的在於確保「所有負責重要議題的辦公室能夠共同努力」。

盧比歐尚未宣布新的巴勒斯坦事務特使人選。對於這項職位的最新狀況，國務院尚未立即回應置評要求。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140507