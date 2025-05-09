新教宗良十四世首場彌撒 期許教會照亮世界暗夜

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（中央社梵蒂岡9日綜合外電報導）羅馬天主教新任教宗良十四世今天在梵蒂岡主持上任以來的首場彌撒並講道，他表示希望自己當選教宗，能協助天主教教會為「這個世界的暗夜」帶來光明，成為日益明亮的燈塔。

根據梵蒂岡的轉播影像，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在西斯汀教堂（Sistine Chapel）的首次彌撒講道中指出，「上帝透過你們的選舉召喚我」擔任教會「忠誠的管理者」，好讓教會成為「航行於歷史洪流中的救贖方舟，以及照亮這世界暗夜的燈塔」。

良十四世是史上首位美籍教宗，他還告訴樞機主教，教會的身分認同應該建立在信徒的聖潔上，而非「建築的宏偉壯麗」。

美聯社報導，教宗良十四世在他首次彌撒開始時，以英文向樞機主教致詞，他向樞機主教表示「你們召喚我來背負十字架並接受祝福」，並請求他們協助自己傳揚天主教信仰。這是教宗首次以英語公開發表講話。

法新社報導，彌撒開始前，教宗良十四世進入西斯汀教堂，他身穿鑲金邊的白色教宗長袍，手持教宗權杖，不時停下來問候樞機主教。

梵蒂岡當地時間今天上午11時（台灣時間9日下午5時），現年69歲的良十四世抵達西斯汀教堂與樞機主教舉行私人彌撒，並以教宗身分發表他備受期待的首場講道，期間由梵蒂岡進行轉播。

教宗良十四世近日的行程，包含今日的彌撒、11日中午12時帶領信眾誦唸天皇后喜樂經（Regina caeli）以及12日上午10時在教廷與記者會面，他的一言一行都將備受關注。

良十四世是在芝加哥出生，本名為普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）。樞機主教昨天在梵蒂岡西斯汀教堂召開樞密會議（conclave），選出他擔任第267任教宗，成為全球14億天主教徒的精神領袖。

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梵蒂岡今天透過聲明表示，教宗良十四世已批准所有教廷高階官員暫時續留現職。這讓教宗在宣布最終人事任命前，有時間可做出決定。

教宗負責任命所有教廷高階官員，其任期皆為5年。新教宗通常會先延續現任官員的職務，至少一開始是如此，之後再決定是否對關鍵職位進行人事異動。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140509