俄勝利日閱兵蒲亭接見北韓軍人 金正恩赴俄使館道賀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天出席在莫斯科紅場（Red Square）舉行紀念二戰時蘇聯擊敗納粹德國的「勝利日」閱兵後，在現場接見北韓軍人。數週前北韓士兵助俄國將烏克蘭部隊逐出境內。

法新社報導，在俄烏戰爭中，北韓已成為莫斯科主要盟友之一。據俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）報導，蒲亭（Vladimir Putin）今天對幾名功勛顯著的北韓軍官表示：「我向你們和你們的部隊致上最高祝福。」

另一方面，路透社引述北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩今天罕見造訪俄羅斯駐平壤大使館，為了參加俄國「勝利日」（Victory Day）慶祝活動，他的女兒金朱愛（Kim Ju Ae，譯音）也隨行。

據北韓中央通信社報導，金正恩在致賀詞時表示，北韓將「持續鞏固和發展朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）與俄羅斯關係的悠久傳統、崇高理念基礎及牢不可破的同盟關係」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北韓史無前例派遣數以千計兵力及大量火砲飛彈至俄烏戰場，並已成功協助俄軍逐出攻占庫斯克州（Kursk）的烏克蘭軍隊。這也使得經濟上和政治上同樣都遭到孤立的北韓與俄羅斯拉近距離。

北韓中央通信社報導，北韓外交部長崔善姬表示：「平壤與莫斯科將永遠站在一起。」（譯者：洪啓原/核稿：張正芊）1140509