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澳洲男赴烏克蘭當慈善組織志工 拆彈被炸傷重不治

2025/5/12 16:34
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（中央社雪梨12日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天證實，一名澳籍男子在烏克蘭喪命。媒體報導，這名男子是退役澳洲軍人，替一個幫忙烏克蘭清除地雷的慈善組織工作。

路透社報導，澳洲廣播公司（ABC）引述一名烏克蘭軍方消息人士說法報導，這名男子和他的英籍同事上週在烏克蘭東部城鎮伊久姆（Izyum）附近一棟建築內因改良爆炸裝置爆炸而傷重身亡。報導中並說，相關細節尚待正式確認。

艾班尼斯說，外交部正協助當事人的家屬。他並未詳細說明。

艾班尼斯對記者說：「出於尊重家屬隱私，並為履行我們的職責，我們目前能公開說明的事項有限…我可以證實，他不是戰鬥人員，而是在一個人道組織擔任志工。」

澳洲廣播公司提到，這名澳籍男子是為美國「一起戰勝」（Prevail Together）組織工作。

「一起戰勝」支援烏克蘭政府機關清除地雷、提供創傷醫療照護和人道援助。它透過聲明表示，一些團隊成員在本月6日事故中受了重傷。

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「一起戰勝」表示：「我們仍在蒐集資訊，並與軍警合作還原詳細經過。」

澳洲派兵到英國協助訓練烏克蘭軍隊，是在北大西洋公約組織（NATO）以外最大力支持烏克蘭的國家之一，提供了援助、彈藥和防禦設備，助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140512

艾班尼斯
澳洲工黨政府連任 專家：台、澳關係沒有變化跡象澳洲退役少將：須貫徹AUKUS潛艦計劃 沒有替代案
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