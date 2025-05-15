川普政府扭轉美國公衛規定 削減飲水添加有毒化學物限制
2025/5/15 13:37（5/15 14:41 更新）
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普政府今天採取行動，削減對飲用水中幾種有毒「永久性化學物質」的限制，扭轉了曾被譽為具有里程碑意義的公共衛生勝利局面。
法新社報導，美國環境保護署（The Environmental Protection Agency）表示，對全氟烷基化合物（PFAS
）的限制有4種將會取消，僅保留2種最惡名昭彰化合物的最大污染物濃度（MCL）限制。
PFAS
全氟烷基化合物(Per/Poly fluoro alkyl substances, PFAS) 是一類化學性質穩定的合成物質，因為具備防水、防油、及摩擦力小的特性，廣泛被用來作為表面塗料，如衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具、消防泡沫等。
PFAS屬於環境荷爾蒙，進入人體後會干擾正常的內分泌系統運作，影響人體健康。暴露過量的全氟烷基化合物可能導致膽固醇及肝酵素升高、睾丸癌、腎癌發生機率增加、生育能力降低、免疫系統抑制以及甲狀腺疾病，嬰幼兒為敏感群族，暴露過量的全氟烷基化合物會導致新生兒出生體重下降、早產、神經發育及生殖功能障礙。
資料來源：SGS、食藥署
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全美至少有1.58億人的飲用水受到全氟烷基化合物的污染，這些物質會在人體內累積，即使含量很低也會導致癌症、出生缺陷、生育能力下降和行為障礙。
最初的規定是由時任總統拜登政府於2024年4月實施，被認為是對數十年來業界欺騙和政府不作為的遲來回應。
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但根據美國環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）宣布的變更內容，這些限制現在將僅適用全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA），這兩種傳統化學物質過去用於鐵氟龍不粘鍋、3M的Scotchgard等織物保護劑以及滅火泡沫等產品。
環保署也將這兩種化學物質的合規期限從2029年延長至2031年，並停止此機構評估PFAS化學混合物的累積風險。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140515
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