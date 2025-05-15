川普政府扭轉美國公衛規定 削減飲水添加有毒化學物限制

PFAS

全氟烷基化合物(Per/Poly fluoro alkyl substances, PFAS) 是一類化學性質穩定的合成物質，因為具備防水、防油、及摩擦力小的特性，廣泛被用來作為表面塗料，如衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具、消防泡沫等。

PFAS屬於環境荷爾蒙，進入人體後會干擾正常的內分泌系統運作，影響人體健康。暴露過量的全氟烷基化合物可能導致膽固醇及肝酵素升高、睾丸癌、腎癌發生機率增加、生育能力降低、免疫系統抑制以及甲狀腺疾病，嬰幼兒為敏感群族，暴露過量的全氟烷基化合物會導致新生兒出生體重下降、早產、神經發育及生殖功能障礙。

資料來源：SGS、食藥署