川普蒲亭通話未促停火 歐烏憂美斡旋角色動搖

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普今天與俄國總統蒲亭通話兩個多小時後，蒲亭未答應即刻停火，川普則說俄烏會恢復直接談判來達成停戰。外界對川普未堅持要俄方停火甚至還有抽身跡象感到擔憂。

華爾街日報指出，川普暗示若談判不順，美國可能就不再扮演斡旋角色，不過他沒說願為雙方達成共識等多久時間。

他在白宮告訴媒體：「我覺得會有所進展，沒有的話我就會抽身，讓他們自己繼續處理。」

蒲亭拒絕簽署基輔所同意的30天停火，成為川普試圖終止這場3年多戰事遭遇的最新挫敗，再次顯示除非烏克蘭接受至今難以接受的條件，蒲亭並不急於促成和平。

一名美方官員及一名知情人士透露，與蒲亭通話前，川普先與烏克蘭總統澤倫斯基簡短談話，協調彼此外交策略，澤倫斯基敦促川普應堅持要蒲亭先答應30天停火。川普與蒲亭講完後，又再與澤倫斯基通一次話。

蒲亭今天再次感謝川普為調解俄烏衝突而奔走。俄國官方的塔斯社指出，蒲亭表示「若能達成適當協議，停火一段時間是有可能」，也再次重申和平協議須能「解決引發這場俄烏危機的根源」。

蒲亭的要求包含要基輔做出領土讓步、大幅削減烏軍規模，以及承諾烏克蘭永遠不加入北約，北約部隊也不得駐軍烏克蘭。

蒲亭與川普通完話後告訴媒體，俄國將提出並準備與烏方就一份備忘錄進行合作，以闡明雙方對可能簽署和平條約的立場。他還說若能達成相關協議，備忘錄可能會納入「某段期間停火」的條款。

美國Axios新聞網認為，川普先前主張他的親自介入對俄烏達成任何協議至關重要，但今與蒲亭通完話後卻轉而想從斡旋角色抽身，稱應由兩國自行談判，還想把斡旋工作推給新任教宗良十四世（Pope Leo XIV），說教宗「對在梵蒂岡主辦談判會很感興趣」，值得關注。

紐約時報指出，川普在與蒲亭通話時除問對方何時要結束戰爭，也請對方和他會面。兩人談話時都直呼對方名字。

如今川普表現出打算抽身的姿態，還要俄烏兩造直接達成協議，讓澤倫斯基為此感到憂心。他在今天與川普兩次通話後表示，談判進程「不能沒有適當層級的美國、歐洲代表」。

與蒲亭通完話後，川普強調結束俄烏戰爭帶來的經濟利益，稱俄國希望在這場血流成河的災難落幕後，與美國展開大規模貿易。他也將衝突結束重新包裝為一項商業機會，而非外交上的勝利。

紐時認為，川普這番話顯示蒲亭似乎成功說服他接受在俄國進行利潤可觀的商業合作可能性。蒲亭的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）也告訴媒體，通話期間川普談及美俄關係前景時「講得相當忘情」，還將俄國描述為美國未來的重要貿易夥伴。

事後克里姆林宮表示，美俄兩國元首不只討論俄烏戰事，還談及改善雙邊關係。而改善對美關係，正是蒲亭在尋求擺脫拜登政府對俄經濟制裁時的一項關鍵目標。

澤倫斯基向川普表明，烏軍永不會從自家領土撤出，也不向任何俄方最後通牒屈服；他還要川普別在基輔缺席下做出任何攸關烏克蘭的決定。

彭博（Bloomberg News）指出，11天前歐洲領袖們還對川普呼籲俄烏30天停火並揚言對俄祭出新制裁感到鼓舞，但今天川、蒲通話後顯示他們的期待恐怕落空。

川普與蒲亭通完話後聯繫歐洲領袖們時，已有幾人表達失望。歷經數月未能使俄烏更靠向和平後，他們擔心川普正從止戰努力中抽身，讓烏克蘭及歐洲自行善後。

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不願具名的一位歐洲官員表示，歐洲領袖們擔心川普正逐步淡出外交斡旋的努力；另一官員則指出，川普已表明不願對俄施加更多制裁，也正撤回他自己所提出的停火提案。那位歐洲官員還說，基輔與歐洲多國領袖都不同意川普讓俄烏直接談判的構想。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）負責北方地緣戰略的博席娜（Kristine Berzina）說：「如今看來，我們又回到一個更為漫長的情勢，蒲亭與俄軍爭取到更多時間。他為自己創造更多機會，而停火與和平解決的希望似乎愈加遙不可及。」（譯者：陳亦偉）1140520