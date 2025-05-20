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35天長跑穿越澳洲 英籍超耐力運動員谷吉創世界紀錄

2025/5/20 13:12（5/20 14:18 更新）
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英國籍31歲超級耐力運動員谷吉。（圖取自instagram.com/williamgoodge）
英國籍31歲超級耐力運動員谷吉。（圖取自instagram.com/williamgoodge）
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（中央社澳洲伯斯20日綜合外電報導）英國籍31歲超級耐力運動員谷吉（William Goodge）經過35天約3800公里的疲憊征途，打破了長跑橫越澳洲的世界紀錄。

英國廣播公司（BBC）報導，谷吉今年4月15日從澳洲西岸的伯斯（Perth）科特索海灘（Cottesloe Beach）展開3800公里長跑，昨天下午抵達澳洲東岸的邦代海灘（Bondi Beach），他的父親陪在身邊。

谷吉來自英格蘭貝德福德郡（Bedfordshire），他在這趟長征中，每天跑約100公里，相當於兩次半的馬拉松。

他在母親亞曼達（Amanda）2018年因癌症逝世後開始跑馬拉松，這次長跑也為英國、美國和澳洲的癌症慈善活動募款。

長跑穿越澳洲的舊世界紀錄是滕博爾（Chris Turnbull）在2023年所創，他當時跑了39天。2022年，澳洲電氣技師布羅克曼（Nedd Brockmann）花了47天跑完同一條路線，為慈善活動募得鉅款。

谷吉抵達終點線後對當地媒體說，這次長跑「就像一場沒完沒了的循環惡夢」。

他對「雪梨晨鋒報」（Sydney Morning Herald）說：「頭9天極具挑戰性…但必須告訴身體和心智，即使很掙扎也要堅持下去，終究會克服難關。」

谷吉抵達終點後，隨即在邦代海灘獻上一束花紀念已故母親。

一路上，谷吉的腳趾甲脫落，雙腳開始潰爛，有時還因骨頭疼痛導致睡眠斷斷續續，進而出現幻覺。

谷吉說，想著母親抗癌過程是長跑中很重要的一部分，這讓他忘記自己的痛苦。

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他說，他一路上看到很多澳洲獨特的鄉間風景和幾乎所有知名動物，雖然大部分是路死動物。

谷吉也是長跑橫越美國的英籍最快男子紀錄保持人，他在55天內從西岸洛杉磯跑到東岸紐約。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140520

#英國廣播公司
#澳洲
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