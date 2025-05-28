澤倫斯基訪問柏林 拜會德總理和總統討論俄烏停火

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（中央社柏林28日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天訪問柏林，將和德國總理梅爾茨舉行會談，梅爾茨矢言力挺基輔對抗俄羅斯。此外，澤倫斯基也將拜會德國總統史坦麥爾。

法新社報導，德國總理府發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）在聲明稿中表示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）來訪將聚焦在「德國對烏克蘭的支持，以及（與俄羅斯）達成停火的行動」，以結束3年多來的俄烏戰爭。

澤倫斯基和梅爾茨（Friedrich Merz）預計格林威治時間10時開始在柏林舉行會談。在俄烏停火協議與和平會談迄今毫無進展的情況下，兩人預期也將討論歐盟對莫斯科施以更多的制裁行動。

澤倫斯基在和梅爾茨舉行聯合記者會後，預計將前往總統府貝爾維尤宮（Bellevue Palace）拜會德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）。史坦麥爾將以軍禮迎接澤倫斯基。

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本月初上任的保守派梅爾茨誓言將與法國、英國和波蘭協調，繼續強力支持烏克蘭。他也推動提高德國國防預算，打造歐洲「最強大的常規軍隊」。

梅爾茨上週訪問立陶宛時指出：「對於我們所有人而言，目前存在來自俄羅斯的威脅。」德國目前正在部署一個駐立陶宛的裝甲旅，以協助防禦北大西洋公約組織（NATO）東翼。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140528