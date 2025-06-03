美國FDA推出人工智慧工具 縮短科學審查時間

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天表示，已推出一款名為Elsa的生成式人工智慧（AI）工具，目的在提高包括科學審查在內的各項工作流程效率。

路透社報導，FDA局長馬凱利（Martin Makary）表示：「Elsa今天能提前推出並且沒有超出預算，這要歸功於我們中心各部門專家的通力合作。」

FDA表示，目前已在使用Elsa來提升臨床試驗審查速度，縮短科學審查所需時間，並確定高優先順序的審查目標。

FDA收到藥品核批申請後，有6到10個月的時間做出決定。

FDA表示：「Elsa為FDA工作人員提供一個安全平台來存取內部文件，同時確保所有資訊都保留在機構內部。」

「這些人工智慧模型不會使用受監管產業提交的數據進行訓練，從而保護FDA工作人員處理的敏感研究與數據。」

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Elsa可以協助處理閱讀、寫作和摘要等任務。它可以總結不良事件以支持藥物的安全性評估，並更迅速地執行仿單比較。

FDA於5月表示試行完成後，將於6月30日起全面整合人工智慧。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140603