美科州挺以活動遇襲 埃及籍嫌犯早有預謀

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（中央社科羅拉多州波爾德市2日綜合外電報導）埃及男子索里曼因在美國科羅拉多州波爾德市向支持以色列的集會投擲汽油彈，造成10多人受傷遭到起訴。檢察官今天指出，索里曼花費1年時間策劃這起攻擊。

路透社報導，檢察官表示，索里曼（Mohamed Sabry Soliman）因沒有美國公民身分無法購買槍械，所以選擇使用汽油彈代替。

現年45歲的索里曼告訴調查人員，他早想「殺死所有猶太復國主義者（Zionist）」，但他直到女兒高中畢業才犯案。

根據科羅拉多州和聯邦法院文件，他因為謀殺未遂和聯邦仇恨犯罪等罪名遭到起訴。

警方和聯邦調查局（FBI）書面證詞指出，索里曼稱他接受槍支訓練以獲得隱蔽攜槍證，但最終因移民身分問題而使用汽油彈。索里曼告訴調查人員，他是從YouTube學會製作汽油彈。

聯邦當局指稱，索里曼非法居留，他的旅遊簽證已經逾期，工作許可也已過期。

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警方書面證詞提及，索里曼出生於埃及，在科威特生活17年，3年前搬到科州科羅拉多泉（Colorado Springs），與妻子和5個孩子同住。

科羅拉多泉位於案發地波爾德市（Boulder）以南約161公里處。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1140603