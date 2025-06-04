白宮：致函貿易夥伴提醒期限將至 盼達成客製化協議

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓3日專電）白宮今天證實，美國貿易代表署致函各貿易夥伴，提醒期限將至，美國總統川普希望能達成好的協議，並建議貿易團隊針對各國採取「量身訂制」的談判策略，盼能簽署這些「量身訂制」的協議。

川普（Donald Trump）重返白宮以來關稅措施不斷，包括4月2日宣布祭出「對等關稅」。他隨後於4月9日宣布90天暫緩期，以便跟各國談判，直到美國政府自訂的7月8日期限為止。

路透社昨天引述美國政府致談判夥伴的信函草稿報導，川普政府希望各國於6月4日前針對貿易談判提出最佳方案。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會上回應媒體提問時證實，美國貿易代表署（USTR）向所有貿易夥伴發出這封信只是友善提醒，「期限即將到來」。

根據路透社披露的信函草稿，美國將要求各國在若干關鍵領域列出最佳方案，包括購買美國工業和農業產品的關稅及配額提議，還有消除任何非關稅障礙的計畫。內文還寫道，美國將於數天內評估各方回應，並提出可能的折衷方案，其中可能包含對等關稅稅率。

李威特今天在記者會上表示，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、財政部長貝森特（Scott Bessent）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正與美國許多主要貿易夥伴進行會談，「這封信只是單純提醒這些國家，期限快到了，（川普）總統期待達成好的協議，我們有望達成（此目標）」。

她指出，川普先前提過，每個國家有其獨特的優勢和挑戰，取決於他們的市場、對美出口商品及美國對他們出口的商品。川普建議他的貿易團隊採取「量身訂制」（tailor-made）的談判策略，「我們在與英國的協議中看到這點，未來和其他國家也會比照辦理」。

李威特強調，川普無懼使用關稅措施來保護美國產業及勞工，但他也希望能簽署這些「量身訂制」的協議。

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她透露，葛里爾正在巴黎和許多美國貿易夥伴會面。美國的計畫是，很快會宣布新達成的協議。

美英5月初宣布達成貿易協議，英國將擴大對美國產品的市場准入，包括牛肉、乙醇等，也會降低對美國產品的非關稅壁壘；英國汽車製造商每年輸美車輛配額限制為10萬輛，並適用10%的「對等稅率」。不過，美國仍將維持對英國輸美商品課徵10%的關稅。（編輯：洪啓原）1140604