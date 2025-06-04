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馬定和獲捷克外交功績勳章 創智庫提升政府對中警覺

2025/6/4 07:36（6/4 08:06 更新）
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捷克外交部3日頒發「外交功績勳章」，捷克智庫「解析中國」創辦人馬定和（Martin Hála，前中）獲得此項殊榮。（捷克智庫「解析中國」提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年6月4日
捷克外交部3日頒發「外交功績勳章」，捷克智庫「解析中國」創辦人馬定和（Martin Hála，前中）獲得此項殊榮。（捷克智庫「解析中國」提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年6月4日
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（中央社記者劉郁葶布拉格4日專電）捷克智庫「解析中國」創辦人馬定和長期透過研究與倡議，讓捷克社會認知到中國的影響力，以及間接影響捷克政府對中政策走向，並在3日獲頒捷克「外交功績勳章」。

捷克外交部3日頒發「外交功績勳章」（Medal for Merit in Diplomacy），捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）創辦人馬定和（Martin Hála）獲得此項殊榮。

馬定和是捷克的知名漢學家，長期關注東亞政治與社會議題，並在2016年創立捷克智庫「解析中國」。

多年來，「解析中國」透過系統性的研究，定期發佈有關中國發展及對當今世界影響報告。報告曾多次被主流媒體引用，也讓捷克公眾更深入了解中國。

「解析中國」曾揭露中國在中東歐地區透過貿易、媒體、學術合作進行滲透，讓捷克政府認知到中國的非傳統影響手段，提升對中共的警覺。

此外，馬定和也積極倡議與台灣建立更緊密的合作，成為推動捷台關係的重要聲音之一。

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捷克外交功績勳章在2019年設立，旨在表彰對捷克國際關係、文化外交、安全維護、人道救援、推動民主等面向有貢獻的人與機構。

今年的得主還包含捷克安全情報局（BIS）局長庫戴爾卡（Michal Koudelka）、捷克知名外交政策專家杜斯達（Vít Dostál）、保存民族記憶的組織「追憶過去」（Post Bellum）。（編輯：陳承功）1140604

#中國
#捷克
捷克智庫「解析中國」創辦人馬定和（Martin Hála，前中）3日獲得捷克外交功績勳章。馬定和是捷克知名漢學家，長期關注東亞政治與社會議題，並在2016年創立捷克智庫「解析中國」。（捷克智庫「解析中國」提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年6月4日
捷克智庫「解析中國」創辦人馬定和（Martin Hála，前中）3日獲得捷克外交功績勳章。馬定和是捷克知名漢學家，長期關注東亞政治與社會議題，並在2016年創立捷克智庫「解析中國」。（捷克智庫「解析中國」提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年6月4日
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