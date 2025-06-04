中國管制稀土出口 全球汽車業面臨停工威脅

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）中國掌控關鍵礦物引發疑慮日增，多國汽車製造商今天加入美國同業齊聲警告，中國對稀土合金、稀土混合物和稀土磁鐵出口限制若不盡快解決，汽車生產作業有可能延誤甚至停擺。

路透社報導，德國汽車業今天警告，中國管制稀土出口，德國汽車生產作業面臨停工威脅，這恐拖垮地方經濟。印度電動車製造商上週也提出類似投訴。

中國4月宣布對7類中重稀土相關物項實施出口管制。消息一出，徹底打亂全球汽車業、航太製造業、半導體企業和軍事承包商至關重要的供應鏈。

這一步凸顯了中國在關鍵礦物產業的霸主地位，美中貿易戰如今僵持不下，這更被北京當局當作與美國總統川普談判的籌碼。

川普和中國國家主席習近平預料本週通話，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天告訴媒體，中國這道出口禁令預料將會是重點議題。

北京當局現正擬定一套新的監管制度。制度出爐前，稀土磁鐵這種對組裝汽車、無人機、機器人和飛彈等大大小小產品來說都是必需品的材料，只能在中國許多港口卡關無法出貨。等到新制度一出爐，中方有可能永久性地阻止供貨給某些特定公司，包括美國軍事承包商。

中國的限制措施引發從東京到華府的各大企業和各國政府的焦慮，官員們無不忙著找出為數不多的替代方案，憂心新車等品項的生產作業可能在夏末就面臨停產命運。

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德國汽車遊說團體負責人穆勒（Hildegard Mueller）今天告訴路透社：「如果事態不儘快改變，就無法再排除出現生產延誤甚至停擺的可能性。」

消息人士告訴路透社，稀土磁鐵短缺引發全球供應鏈停擺隱憂，印度、日本和歐洲外交人員、汽車等產業的高層緊急尋求與北京官員會商，推動加快稀土磁鐵獲准出口的速度。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140604