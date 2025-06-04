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路透：川普擬訴諸緊急權力 鬆綁關鍵礦產法律要求

2025/6/4 18:40
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據路透社看到的文件，美國總統川普預備動用緊急權力，大幅削減與美國關鍵礦產及武器生產相關的法律要求，包括部分計畫須經國會批准撥款。

川普（Donald Trump）的行動將適用國防生產法（Defense Production Act），該法在國家安全緊急狀態期間賦予總統廣泛的緊急權力，控制國內產業及資源。

這是白宮試圖重塑中國主導的關鍵礦產產業所採取的最新行動，中國是美國主要經濟競爭對手。中國利用自身影響力回應川普貿易戰，並在最近停止關鍵礦產出口，擾亂全球供應鏈。

美國政府網站顯示，這份文件預計今天稍晚在聯邦公報（Federal Register）公布。

川普3月援引這項韓戰時期的法律，幫助提振用於製造消費品、電腦晶片、機器人和先進武器的關鍵礦物國內產量。

這項法律對總統權力設有一些限制，例如要求白宮必須就超過5000萬美元的計畫尋求國會批准，並強制計畫於1年內完成。

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根據路透社昨天看到的文件，總統在緊急情況下可取消這些法律要求，而川普預計訴諸這項權力。

白宮方面沒有立即回應置評請求。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1140604

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