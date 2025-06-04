美私人企業聘僱速度放緩 川普發文要聯準會降息

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國整合運算及企業外包供應商ADP公司今天發布的資料顯示，美國私人企業聘僱速度5月落至2023年初以來的最低點，且大幅低於市場預期，川普隨即發文要求聯準會立刻降息。

法新社報導，與此同時，各界都在關注美國總統川普發起貿易戰對5月數據帶來的影響。

ADP就業報告有「小非農」之稱，最新報告顯示，5月民間新增就業人數僅3萬7000人，低於4月的6萬人，也遠遜於市場觀察網站Briefing.com預測的11萬5000人。

這項結果立刻引來川普發文痛批聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），他在自家平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「ADP數據出爐了！『慢半拍』鮑爾必須立刻降息。」

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ADP首席經濟學家李察遜（Nela Richardson）指出，年初的強勁增長動能正在消退。

她在聲明中補充說，5月的薪資成長也「幾無變化」。（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1140604