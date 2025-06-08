烏克蘭奇襲俄空軍基地 牽動台海防衛新思維

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（中央社香港8日綜合外電報導）烏克蘭在缺乏遠程飛彈或轟炸機的情況下，仍能深入俄羅斯本土攻擊空軍基地，若台海爆發衝突，這些行動或許能對現代戰爭提供重要借鏡。

香港「南華早報」（SCMP）報導，在代號為「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動中，烏克蘭將無人機秘密運進俄羅斯境內，未遭察覺，並雇用不知情的司機，將無人機藏於改裝過的貨櫃中，運送至鄰近空軍基地的地點，其中有些地點距烏克蘭邊界數千公里遠。這些無人機隨後由遠端操控發射，摧毀停在停機坪上的偵察機與遠程轟炸機。

美國空軍參謀長艾爾文（David Allvin）表示，這種創新的作戰方式不僅讓莫斯科措手不及，造成重大損害，也為全球各國軍隊敲響「警鐘」。

他表示，這次攻擊證明，在無人機與不對稱作戰技術迅速演進的時代，「看似固若金湯的地點」可能已不再安全。他還說，這類戰術可能讓攻守雙方都「陷入兩難」。

中國空軍專家傅前哨表示：「這項教訓不僅針對俄羅斯。特勤單位或在特殊軍事行動中都能輕易執行（這類攻擊）。」

傅前哨說，對中國而言，這項教訓在於必須「防範敵方勢力以這種方式滲透軍事基地」。

中國和俄羅斯一樣，擁有廣闊領土和眾多軍事基地，這些基地位於西北部沙漠和西南部山區的「戰略後方」，距離東海岸與台灣海峽有數千公里。

英國國防情資公司詹氏公司（Janes）任務系統和情報主管提科斯（Kostas Tigkos）表示，若未來發生台海衝突，「蜘蛛網」戰術有可能被複製運用。

提科斯說：「中國也可能暴露在這類攻擊風險之下，特別是跨海岸的關鍵地點，這將對安全部隊帶來巨大壓力，必須確保基礎設施的防護。」

從北京的角度來看，台灣是最有可能發生衝突的戰場，也是美國及其盟友可能介入的地區。

根據提科斯，雖然中國軍隊可能會掌握主動權，並在台灣使用類似戰術，但「考量到台灣規模較俄羅斯小，或許更有能力防範這類入侵」。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國際防務研究員希斯（Timothy Heath）表示，若台海發生衝突，雙方可能都會嘗試使用無人機攻擊目標。

但他認為，中國境內「最可能成為目標的地點」會是鄰近台灣海峽的區域，而非遙遠的西部。

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希斯表示：「台灣若想複製烏克蘭的成功經驗，深入中國境內打擊目標，將面臨重大挑戰，因為將炸彈運過海峽進入中國本土相當困難。」

「相較之下，烏克蘭與俄羅斯共享廣大的陸地邊界，使得走私物品更為容易。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1140608