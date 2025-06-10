美衛生部長再批疫苗政策 預防接種委員會全員解雇

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國衛生部長小羅勃甘迺迪今天指控一個重要的聯邦疫苗諮詢委員會成員存在利益衝突，宣布將解雇委員會所有成員；這是他對國家免疫接種政策的最新抨擊。

法新社報導，小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）透過「華爾街日報」專欄文章和官方新聞稿，宣布解雇疾病管制暨預防中心（CDC）預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）17位專家的決定。

小羅勃甘迺迪認為，這項全面改革攸關重建公眾信任，並指控這個委員會與製藥公司的財務關係，已使這個小組受到損害。

他透過美國衛生及公共服務部發表聲明說：「今天，我們的當務之急是重建大眾信任，而不是任何特定支持或反疫苗議題。」

「民眾必須知道，我們衛生機構的建議是由公正的科學依據所指導，這些科學經過透明的程序評估，且不受利益衝突影響。」

小羅勃甘迺迪在專欄文章中聲稱，這個專家小組「一直飽受利益衝突所困擾」，已「淪為疫苗的橡皮圖章」。

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小羅勃甘迺迪表示，正考慮任命新成員來接替這些即將離任的專家。

小羅勃甘迺迪過去20年持續散布有關疫苗的錯誤訊息，包括已經被廣泛駁斥的麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗會導致自閉症的說法。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140610