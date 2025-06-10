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曾是激進組織老巢 菲南省分宣布擺脫恐怖主義威脅

2025/6/10 15:00
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（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）經過30多年的清剿與社會融合努力，曾是中東聖戰激進組織「伊斯蘭國」（IS）在東南亞大本營的菲律賓巴西蘭省（Basilan），如今已經擺脫恐怖主義威脅。

「菲律賓每日詢問報」（Philippine Daily Inquirer）報導，總統府特別助理拉達米歐（Antonio Lagdameo Jr.）和高層軍官9日在巴西蘭省政府大樓宣布，長期活躍於巴省的本土恐怖組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）已被鏟除。

報導引述拉達米歐說，這是政府與民間多年努力取得的成果，特別是在清剿行動中捐軀的軍警人員，以及在恐怖主義之下被殺害的無辜平民，「他們的犧牲不會被遺忘」。

拉達米歐也感謝當地居民選擇摒棄恐怖主義，也提醒民眾只要社區獲得發展、民眾有警覺心，恐怖主義就沒有容身之地。

巴西蘭省位於菲律賓南部的島嶼，與馬來西亞和印尼僅一海之隔，早年是菲律賓恐怖組織「阿布沙耶夫」活躍的地區之一；這群恐怖分子透過綁架籌措資金，菲律賓政府除了出兵清剿之外，也推出社會融合計畫，招降願意放下槍械的恐怖分子。

一名張姓台灣女子2013年曾被「阿布沙耶夫」分子從馬來西亞跨海綁到菲律賓南部叢林，大約1個月後獲釋；2020年，巴西蘭省2所學校的50多名師生被綁，一名神父與3名教師在2個月後遇害。

更早在2001年，「阿布沙耶夫」分子從巴拉旺省的一座渡假村綁走20名人質，至少5名人質喪生，20多名士兵在營救行動中陣亡。

巴西蘭省長薩利曼（Hadjiman Hataman Salliman）表示，1990年代崛起的菲律賓本土恐怖組織「阿布沙耶夫」，就是以巴西蘭省作為據點之一；到了2014年，巴西蘭省甚至成為「伊斯蘭國」組織在東南亞的大本營。

薩利曼說，省政府的當務之急是修補恐怖主義帶來的破壞與負面形象。

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報導說，由投誠的「阿布沙耶夫」分子繳出300多支強大火力槍械，昨天也在一場儀式中被銷毀。

中華民國外交部目前對於巴西蘭省所在的民答那峨島（Mindanao），發布第3級橙色警示，稱民答那峨島恐怖主義活動尚存、治安堪慮，建議國人避免非必要旅行。（編輯：韋樞）1140610

#菲律賓
#伊斯蘭國
#總統府
#阿布沙耶夫
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