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川普向軍人演說致敬 稱洛杉磯街頭抗爭涉國安風險

2025/6/11 09:19
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（中央社北卡羅來納州布拉格堡10日綜合外電報導）美國總統川普今天發表演說向軍人致敬，藉以在移民政策引發的抗爭中，為他在洛杉磯部署軍隊的決定辯護。

路透社報導，川普在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）告訴美軍：「一代又一代的陸軍英雄在遙遠的國外揮灑熱血，但未眼睜睜地看著我們國家被入侵和第三世界式的不法行為摧毀。」

他說：「在加州，你們目睹了一場對和平、公共秩序和國家主權的全面攻擊，這是由揮舞外國國旗的暴徒所為。」

川普部署700名陸戰隊和4000名國民兵至洛杉磯街頭，因應美國移民政策爭議升溫引發的亂象後，他今天訪問約5萬名現役軍人駐守的布拉格堡。

這位共和黨籍總統指出，他有必要部署軍隊以保護聯邦資產和人員，由民主黨領導的加州政府則稱此舉是濫用權力和不必要的挑釁。

川普說，這些軍人不僅是在保護洛杉磯市民，也在保衛國家，「他們是英雄」。

南加州的街頭示威自6日開始，當時活動人士與警察發生衝突；在北加州，川普和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）參加美國陸軍成立250週年的長期紀念活動，視察軍人演示特種部隊攻擊建物和使用遠程飛彈發射器。

這是華府6月14日舉行閱兵遊行前，川普參與一系列陸軍週年紀念活動中的第一個。

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今天稍早在白宮橢圓形辦公室，川普對閱兵遊行可能遭遇的示威活動提出警告。他告訴記者：「他們將遭遇非常強大的力量。」聯邦調查局（FB）和都會警察局表示，目前未見針對這項活動的可信威脅。

本週的陸軍紀念活動結合川普對愛國慶典的偏好，以及他身為「維護法律與秩序」總統的政治定位。美國軍方14日將派出數千名軍人和數十架軍機前往華盛頓參加慶祝活動，而當天恰逢川普79歲生日。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1140611

川普
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