白宮AI主管淡化晶片走私風險 憂過度監管抑制成長

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）白宮人工智慧（AI）「沙皇」塞克斯今天淡化美國AI晶片可能被走私到不法分子手中的風險，但憂心過度監管恐抑制美國AI產業成長，而將重要的市場拱手讓給中國。

路透社報導，塞克斯（David Sacks）今天在華府舉行的亞馬遜網路服務（AWS）峰會上表示：「當我們談論這些晶片時，似乎它們可以藏在公事包裡走私一般。但事實上不是那樣；那些可是8英尺高、兩噸重的伺服器機櫃。」

「無法輕易帶出門，該在哪兒就在哪兒，基本上很容易確認。」

塞克斯這番話顯示，美國總統川普的AI產業策略，可能聚焦在替美國AI晶片與模型拓展海外市場。前總統拜登（Joe Biden）則是著眼於防範晶片被轉運到中國，用於強化北京軍力的風險。

塞克斯說：「我確實擔心，我們正處於這種軌道上：恐懼凌駕於機會之上，最終反而在某種程度上損害我們所見的美好進展。」

塞克斯指出，隨著中國在AI模型方面取得重要進展，移除美國AI創新障礙的必要性更加迫切。

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塞克斯說：「中國在AI領域並未落後我們很多年。他們可能只落後我們3到6個月。這是一場非常激烈的競爭。」

白宮稍後表示，塞克斯指的是中國的AI模型落後美國僅3到6個月，而中國的AI晶片則比美國落後1到2年。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1140611