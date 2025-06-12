強震衝擊緬甸經濟 世銀估2025/26年度GDP萎縮2.5%

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（中央社仰光12日綜合外電報導）緬甸3月發生規模7.7強震，造成慘重傷亡，世界銀行（World Bank）今天預估，這場地震將在很大程度上造成緬甸2025/26會計年度的國內生產毛額（GDP）萎縮2.5%。

法新社報導，緬甸中部3月28日發生強震，造成近3800人喪生，大量房屋和公司毀於一旦。緬甸經濟在地震來襲前已飽受4年內戰之苦。

世界銀行在一項報告中預估，緬甸截至2026年3月的本會計年度GDP將萎縮2.5%，「主要受地震衝擊所致」，產出將比沒有發生地震的情況減少20億美元（約新台幣589億元）。

世界銀行在聲明中說：「工廠關閉、供應鏈受限、人力吃緊和基礎設施受損等因素，使所有產業的生產都受到影響。」

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根據報告，強震造成的損失估計達110億美元，約占緬甸GDP的14%。

世界銀行泰國與緬甸部門主管古德（Melinda Good）說道：「地震對緬甸造成慘重的傷亡和民眾流離失所，同時加劇本已艱困的經濟情況，進一步考驗緬甸人民的的恢復能力。」（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140612