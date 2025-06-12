加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
M1A2T戰車16日起實彈射擊訓練 年底前辦成軍典禮
首頁 / 國際

強震衝擊緬甸經濟 世銀估2025/26年度GDP萎縮2.5%

2025/6/12 20:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社仰光12日綜合外電報導）緬甸3月發生規模7.7強震，造成慘重傷亡，世界銀行（World Bank）今天預估，這場地震將在很大程度上造成緬甸2025/26會計年度的國內生產毛額（GDP）萎縮2.5%。

法新社報導，緬甸中部3月28日發生強震，造成近3800人喪生，大量房屋和公司毀於一旦。緬甸經濟在地震來襲前已飽受4年內戰之苦。

世界銀行在一項報告中預估，緬甸截至2026年3月的本會計年度GDP將萎縮2.5%，「主要受地震衝擊所致」，產出將比沒有發生地震的情況減少20億美元（約新台幣589億元）。

世界銀行在聲明中說：「工廠關閉、供應鏈受限、人力吃緊和基礎設施受損等因素，使所有產業的生產都受到影響。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據報告，強震造成的損失估計達110億美元，約占緬甸GDP的14%。

世界銀行泰國與緬甸部門主管古德（Melinda Good）說道：「地震對緬甸造成慘重的傷亡和民眾流離失所，同時加劇本已艱困的經濟情況，進一步考驗緬甸人民的的恢復能力。」（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140612

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：