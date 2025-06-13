美媒：以色列情報機構摩薩德偷運武器進伊朗 裡應外合發動攻擊

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國媒體引用以色列安全官員說法報導，以國情報機構摩薩德（Mossad）在軍方今天空襲伊朗前，早已偷運武器和無人機進入該國，並從境內瞄準其防禦系統，裡應外合發動攻擊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列安全官員表示，以方在伊朗境內建立一座基地，用以發射攜帶爆裂物的無人機，並在今天空襲中，啟動無人機對伊朗首都德黑蘭（Tehran）附近一座基地的飛彈發射器發動攻擊。

該官員指出，以色列還「將精準導引武器偷運到伊朗中部，安置在地對空飛彈系統附近」，以方也在車輛上部署打擊系統。

另據美聯社報導，2名安全官員表示，這兩種系統都在空襲開始時啟動，以鎖定伊朗防禦系統發動攻擊。

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以色列今天稍早對伊朗核子、飛彈及軍事設施的核心地帶發動空前襲擊，造成伊朗最有權勢的數名人物喪生，並使整個中東地區陷入更危險的處境。

去年9月，摩薩德曾滲透供應鏈，在黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員的呼叫器中植入爆裂物，使他們的呼叫器同時爆炸，至少導致42人死亡、3500人受傷。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140613