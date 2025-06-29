川普課高關稅保護本土產業 部分美國工廠卻叫苦

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（中央社馬里蘭州貝爾坎普28日綜合外電報導）美國總統川普自今年1月重返白宮以來，對進口鋼鐵和鋁課徵關稅稅率25%，隨後又倍增達到50%，這給一些美國業者帶來營運壓力。

在位於馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）東北方貝爾坎普（Belcamp）的「獨立罐頭公司」（Independent Can），執行長許瑟（Rick Huether）預計最終他必須漲價。

現年73歲的許瑟講述自己14歲開始就在家族企業工作。他說，他雖決心讓自己的製造業公司在未來世代繼續經營下去，但川普的關稅讓這項任務變得複雜。

許瑟告訴法新社說：「我們現在正處於混亂之中。」

許瑟的工廠將鍍錫鋼片製成餅乾盒、乾果盒，以及裝咖啡、奶粉的罐子。鍍錫鋼片俗稱馬口鐵，而鍍上一層錫是為防鏽蝕。

對他的公司和其他同行來說，美國本土製造的馬口鐵供應不足。

許瑟表示，美國本土產的馬口鐵，只夠他們和其他同行所需的25%左右，其他約70%都仰賴國外進口。

許瑟表示，雖說全球化「幾乎有點過頭了」，因此他支持要擴大美國製造業的基礎，但他對川普的做法表示擔憂。

川普對進口品課徵一系列高額關稅，但也對美國本土不生產的產品課稅。

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許瑟說，他們公司位於愛荷華州的一家工廠去年關閉，部分原因是川普在第一任期內將鋼鐵關稅上調。

許瑟估計，鑒於目前鋼鐵關稅已達50%，而馬口鐵是他們公司生產成本的一環，他恐怕最後須將價格提高20%以上。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1140629