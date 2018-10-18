高市大寮回收紙廠火警 2員工燒傷

高雄市大寮區一家紙業處理工廠18日下午傳出火警，現場易燃物多，火勢猛烈，消防人員約2小時後控制火勢，起火原因仍有待進一步調查。（警消提供）中央社記者程啟峰傳真 107年10月18日

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市大寮區一家紙業處理工廠今天發生火警，由於廠內多為回收紙，火勢一發不可收拾，2名員工欲自行滅火遭燒燙傷，送醫無礙。火勢在消防人員全力灌救下，約2小時控制。

警消指出，位於大寮區鳳林一路的這家紙業處理工廠，主要回收廢紙製成紙漿再利用，偌大的鐵皮倉庫於下午2時4分許，突然竄出火苗，由於倉庫內多為回收用紙，火勢一發不可收拾，大火伴隨大量濃煙，情況一度危急。

60歲的蔡姓員工及45歲的林姓女員工見狀，一度企圖滅火，但當場遭大火燒傷，造成蔡男手臂燙傷、林女腳背燙傷，2人經送醫都沒有大礙。

由於火勢猛烈，消防人員除在火場外部不斷加強灌救，還調用怪手協助開闢防火巷阻隔火勢，火勢於下午4時15分控制，起火原因待查。（編輯：張芷瑄）1071018