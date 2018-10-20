警政署查緝賄選 已移送4百多人

（中央社記者劉建邦台北20日電）刑事局今天說，選舉將屆，今年3月起動員全國員警查賄，至10月18日止，移送賄選案57件，共427人，其中以禮品賄選40件、338人最多，也掌握640件賄選情資，將持續監控。

內政部警政署刑事局發布新聞稿表示，選舉倒數，查察賄選持續進行，絕不容許黑道對選舉產生威脅，自今年3月起配合各地檢署，也動員各地警局進行蒐集賄選、暴力情資，並於8月開始收網。

刑事局統計至10月18日止，已移送賄選案件57件，共427人，包含禮品賄選案40件338人、餐會賄選案3件25人、現金買票11件61人、幽靈人口1件1人、賣票1件1人、期約當選後提供福利金1件1人，又以彰化縣警察局移送10件147人成效最佳。

刑事局表示，選舉倒數，為遏止選舉賭盤，除在8月底執行「直轄市長、縣(市)長及地方公職人員選舉賭盤」掃蕩行動專案外，也會持續要求各地警局加強蒐報可能為地下賭盤簽賭場所、電腦網站等，選前也會規劃專案行動。

刑事局說，選舉期間除傳統黑函攻擊外，利用社群媒體在網路散布不實言論(假消息)，也會觸犯誹謗罪及公職人員選舉罷免法，各地警局已成立「查察賄選防制暴力專案小組」，加強偵辦不實言論假消息，統計至10月18日止，已偵辦移送選舉誹謗案有56件67人，其中屬網路不實言論(假消息)案有35件41人。

刑事局偵九大隊與科技研發科也成立查緝假消息專責小組，目前已偵破4件，並移送檢方偵辦，對於在各社群網路平台發表影響選舉不實言論案件，經當事人提告，一定全力依法偵辦。

刑事局呼籲，在社群網路、通訊軟體發言時應謹慎，避免引起社會恐慌或造成他人名譽受損，若散布不實謠言影響選舉公平，一定依法偵辦並移送。（編輯：李錫璋）1071020