下載兒童色情影片 警提醒P2P分享觸法

（中央社記者黃麗芸台北21日電）FBI監控全球百大散布兒童色情名單，兩名台籍男子名列在內。刑事局今天提醒民眾勿好奇搜尋下載兒少色情影片，避免因P2P程式的強制分享功能，導致兒少色情影片散布而觸法。

刑事警察局今天表示，為防制兒童色情影片擴散，美國聯邦調查局(FBI)啟動監控全球百大流量散布兒童色情犯嫌行動，又名「百夫長強化專案（Operation Centurion Plus）。刑事局國際刑警科與高雄市警察局共同參與此行動，今年2月間報請新北地檢署檢察官指揮，查獲住在新北的何姓、溫姓兩男到案，日前全案起訴。

刑事局表示，依FBI相關研究「兒少色情影片常會導致戀童傾向者性侵猥褻兒少，這類影片散布對兒少安全造成無形威脅」，這次執法行動大幅移除網路P2P流傳兒童色情影片，強化兒少安全。

偵辦員警指出，有人會認為「如果只是單純將影片儲存在電腦裡而沒有散布，從法條規範上來看，是否不會被處罰？」而這就與「P2P」技術有關，所謂P2P（peer-to-peer）。簡言之就是用戶間互相傳輸資料，透過從其他使用者的電腦中取得資訊，降低以往網路傳輸中可能出現的檔案遺失風險。

然而，由於P2P的這種特性，在法律上有違法的風險。因為在P2P架構下，每一位檔案下載者同時也會將檔案散布出去，也因此構成了法律上常說到的「散布」行為。

因此提醒民眾勿一時好奇任意搜尋下載兒少色情影（圖）片，以避免因P2P程式的強制分享功能，導致兒少色情影片散布，以及觸犯兒童及少年性剝削防制條例罪責。(編輯:孫承武)1071021