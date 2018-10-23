陸生來台求學互照應 未料同鄉竟是賊

就讀新北市一所大學的4名陸籍女學生常相約出遊、吃飯，但其中3人卻陸續遭竊，日前聚餐金女便趁機記下紙鈔編號，期間失竊便通報警方，將張姓女子人贓俱獲。（台北市警察局中山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年10月23日

（中央社記者黃麗芸台北23日電）身邊同鄉竟是賊，就讀新北市一所大學的4名陸籍女學生常相約出遊、吃飯，但其中3人卻陸續遭竊，日前聚餐金女便趁機記下紙鈔編號，期間失竊便通報警方，將張姓女子人贓俱獲。

台北市警察局中山分局圓山派出所今天發布新聞稿表示，10月21日下午3時47分獲報指中山區農安街發生竊盜案，經巡邏警網到場處理發現，竊嫌23歲張姓女子和被害人竟是一同來台就學的陸籍學生。

根據警方調查，此案4名陸籍學生就讀於新北市一所大學，因彼此都是大陸浙江省同鄉，平日生活都相互照顧，且時常相約出遊、吃飯，但其中一人自9月起發現，在記帳時察覺皮夾內現金有短少情形，但並未起疑多想。

但隨著時間過去，除嫌疑人張女外，其他3人出遊時都陸續發生現金遭竊情形，使得她們開始產生戒心。

當4人於10月21日再相約到北市中山區一間火鍋店用餐時，受害人金女便在出門前先將自己皮夾內的紙鈔編號記錄下來，金女和另兩人在用餐期間離席去拿飲料後，回座卻發現皮夾內現金短少新台幣3000元，當下便決定報警處理。

經張女同意後，警方從張女的隨身皮夾取出現金，且發現金女所記錄、遺失的3張千元鈔票確實在內。

張女供稱，父母每月都會從大陸匯2萬元作為生活費，但她認為在竊取友人財物過程能產生刺激快感，所以才不斷行竊，詢後全案依法送辦，並清查總失竊金額。（編輯：方沛清）1071023