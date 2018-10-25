遺棄3幼子屍體 夫妻判刑定讞

（中央社記者蕭博文台北25日電）李姓男子與陳姓妻子遺棄2名未滿周歲死亡的兒女遺體，又將疑遭虐死的7歲兒子遺體丟入排水溝。最高法院今天依遺棄屍體等罪判李男總刑度6年2月，陳女3年6月定讞。

李男另被控涉嫌毆打7歲兒子致死，陳女則涉嫌放任小孩躺在地上而亡，二審各遭判刑10年、7年6月，最高法院今天將此部分案情發回台灣高等法院台南分院更審。

最高法院新聞稿指出，民國97、98年間，李姓夫妻的兒子、女兒皆在未滿周歲時因不明原因死亡，兩人將男童屍體裝入旅行袋，搭計程車到桃園市龜山區棄屍，迄今未尋獲，另將女童屍體埋在雲林縣崙背鄉自宅後方，警方去年挖出遺體。

民國102年間，李姓男子時常毆打發育遲緩的7歲兒子，又見兒子未主動刷牙，徒手毆打兒子臉部，再拿木棍毆打兒子腿部，導致兒子無法行走，李男卻放任兒子躺在地上休息數日而傷重不治。

陳姓女子見兒子遭毆打在地，也未將兒子送醫，放任兒子傷重死亡。李男隨後將兒子屍體裝入黑色塑膠袋，棄屍於雲林縣馬公厝大排水溝出海口，遺體迄今未尋獲。

李姓男子、陳姓女子二審時，各遭判應執行有期徒刑14年、9年。

案經上訴第三審，最高法院認為李男犯遺棄屍體3罪、陳女遺棄屍體2罪，原審判決並無違法，駁回上訴，各維持二審的總刑度6年2月、3年6月定讞，至於7歲大兒子遭虐死一案，發回更審。（編輯：方沛清）1071025