桃園住宅清晨無名火 6人嗆傷送醫

桃園市龍潭區一處民宅27日清晨突然冒出大量濃煙，民眾發現立即打電話報案，消防隊員抵達現場後，陸續救出6名受嗆傷民眾送醫。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年12月27日

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市龍潭區一處民宅，今天清晨7時許，突然冒出大量濃煙，民眾發現立即打電話報案，消防隊員抵達現場後，陸續救出6名受嗆傷民眾送醫，幸好報案迅速，否則後果不堪設想。

桃園市政府消防局清晨7時7分接獲民眾報案指出，龍潭區一處民宅發生火警，並有民眾受困其中，消防局緊急派出27名消防隊員、11輛消防車及2部救護車前往現場搶救。

消防隊員表示，現場是一處地上3層樓的鋼筋混凝土建築，由於濃煙仍不斷冒出，消防人員評估後立即進入1樓，引導救出4名成人及2名孩童共6人，初步檢查都是輕微煙嗆、呼吸不適但意識清楚，已送往醫院檢查。

消防局表示，幸好民眾報案迅速，消防隊員才能及時搶救，初步觀察起火點是位於1樓的廚房餐櫃，燃燒面積約2平方公尺，損失約新台幣1萬元，至於詳細的起火原因，仍有待鑒識人員的調查。（編輯：李錫璋）1071227