弒母案蔡京京偷牛排 二審加重改判3月徒刑

（中央社記者蕭博文台北27日電）弒母案遭判無期徒刑定讞的蔡京京被控7年前到北市超市偷竊牛排等食材，一審判她拘役50天。案經上訴，高院二審認為蔡女犯後態度毫無可取，今天改判有期徒刑3月。

蔡京京與丈夫曾智忠另被控民國101年5月間勒斃蔡女母親並棄屍，最高法院105年5月間，判兩人無期徒刑定讞。

一審判決書指出，蔡京京於民國100年10月14日晚上8時許，在台北市東區百貨公司的地下室超級市場，竊取高級牛排等食材。

蔡京京步出超市時遭保全攔阻，蔡女佯裝配合返回結帳，卻趁保全不注意轉身逃跑，最後在路邊被保全圍住，警方隨後據報逮捕，超巿人員取回價值近新台幣1000元的牛排等食材。

檢方以準強盜罪起訴蔡女，一審法院於105年2月初認定不構成準強盜，以竊盜罪判她拘役50天，得易科罰金5萬元。

案經蔡京京、檢察官提起上訴，台灣高等法院承審合議庭認為，蔡女犯後飾詞否認，任意指摘證人性騷擾，企圖脫免刑責，犯後態度毫無可取，原審僅量處拘役50日實屬過輕，

二審審酌蔡京京竊得財物價值非鉅，且已由被害人領回，及犯後毫無悔意等情狀，撤銷原判，改判蔡女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，檢察官仍可上訴，蔡女不得上訴。（編輯：張銘坤）1071227