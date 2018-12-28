涉承租河川地掩飾盜採砂石 主嫌羈押

（中央社記者陳朝福高雄28日電）楊姓男子等4人涉嫌以假借承租河川公地為掩飾，卻不法盜採砂石約800公噸，並傾倒、回填廢污泥等，遭橋頭地檢署查獲，認為楊男涉犯竊盜等罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

橋頭地檢署今天表示，高屏溪流域管理委員會稽查大隊於巡防時，發現位於高雄市杉林區旗山溪一處河川公地旁的私有土地，有不尋常的挖土機、砂石車出入，疑有盜採砂石集團涉案。

檢方獲報指揮保安警察第七總隊第二大隊第二中隊、高屏溪流域管委會稽查大隊查緝隊、調查局高雄市調查與高雄市警察局等偵辦，並利用數位科技跟蹤蒐證，查出有盜採砂石集團不僅在河川地盜採砂石，還傾倒廢棄污泥。

檢警查出楊男與共犯先在河川公地附近購買私有土地，涉嫌假借承租河川公地和取得整地名目，行盜採鄰近的河川公地及國有土地砂石之實。由挖土機在河川公地向下挖掘、篩選砂石，將河川公地及國有地砂石篩選後堆放到鄰近的私有土地上，伺機外運，然後再傾倒、回填廢污泥，嚴重破壞及污染國土。初步核估現場盜挖面積約3730平方公尺，已遭盜採砂石約800公噸。

橋頭地檢署指派國土環保犯罪專組主任檢察官徐弘儒、檢察官楊翊妘指揮偵辦，確認不法業者將河川公地砂石出售、外運給買主及回填污泥後，發動搜索、拘提及通知到案，向法院聲押楊男獲准，其餘3人分別以新台幣5萬元至10萬元交保。

檢方斥責盜採河川地砂石，不但污染水源，也會影響河道的水文、自然流向，容易淤塞、侵蝕河岸及河道，並於颱風及汛期間導致溪水暴漲，危及下游居民身家、性命和財產安全。（編輯：吳佳穎）1071228