桃園婦人家中昏倒 鄰居報警破門送醫無大礙

桃園市平鎮區一名68歲的李姓婦人，去年12月31日下午在家中暈倒，幸好鄰居察覺異狀報警求助，並由消防隊破門查看，發現倒臥在地的婦人，緊急送醫。（桃園市警局平鎮分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市平鎮區一名68歲李姓婦人，昨天下午在家中暈倒，幸好鄰居察覺異狀緊急報警求助，並由消防隊協助破門查看，才發現倒臥在客廳意識不清的婦人，幸好在送醫搶救後已無大礙。

桃園市警局平鎮分局今天表示，昨天下午接獲吳姓民眾報案指出，鄰居李姓婦人因為喉嚨開刀，最近都在家中休養，由於婦人的先生與女兒每天都需外出工作，因此，這幾天她都會在下午前往婦人家中關心探望，但昨天按了很久的門鈴卻遲遲沒有回應，才會向警方求助。

警方表示，員警到場後不管如何呼叫就是無人應門，撥打婦人家中電話也是佔線中，擔心發生意外，警方立即請求消防隊員協助破門查看，這才發現婦人倒臥客廳中意識不清，手上還緊握著電話，研判是婦人感覺身體不適想致電求助，但尚未撥通就暈倒。

救護人員指出，婦人在送醫救治後已經恢復意識，懷疑是因為血糖過低加上氣溫驟降才會突然昏倒，幸好緊急送醫才無大礙。婦人的家屬在接獲通知趕到醫院後，也相當感謝機警的鄰居及熱心助人的員警，才沒有讓憾事發生。（編輯：李錫璋）1080101