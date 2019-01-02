林口5車連環撞 8傷4送醫

新北市警消2日晚間近9時接獲緊急救護通報，在林口區文化一路一段、仁愛路二段交叉路口發生5車連環追撞車禍，隨即調派人車前往搶救。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年1月2日

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市林口區文化一路一段、仁愛路二段交叉路口今晚近9時發生1輛小貨車與4輛轎車連環追撞意外，8人受傷，其中4人拒絕送醫，4人肢體疼痛送醫治療。

警消今晚近9時接獲緊急救護通報，林口發生5車連環車禍，警消立即調消防車及5輛救護車前往搶救。8名傷者多是肢體疼痛等輕傷，共3男1女送醫治療。至於確實肇事責任正由警方調查釐清。（編輯：李錫璋）1080102

新北市林口區文化一路一段、仁愛路二段交叉路口2日晚間發生5車連環追撞車禍，警消獲報隨即出動人車前往搶救，共8人受傷，其中4人拒絕送醫。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年1月2日