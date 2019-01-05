宜蘭透天厝清晨大火 母女1死4傷

（中央社記者王朝鈺宜蘭5日電）宜蘭縣員山鄉透天厝民宅今天清晨發生火警，母親逃出後急喊小孩還在樓上，警消隨後救出4名女兒，一起送醫救治，其中吳家二女兒經搶救後宣告不治，三女兒插管轉送加護病房。

宜蘭縣消防局今天清晨4時8分接獲通報，員山鄉員山路一段附近民宅發生火警，隨即出動員山、宜蘭、壯圍分隊前往救援。

消防人員抵達後立刻布水線灌救，現場為透天厝民宅2樓竄出大量濃煙，42歲母親洪女逃出後，慌張地高喊4名小孩還在樓上，警消隨即同步架梯從鐵皮雨棚進入屋內搶救，

消防員另從2樓後方房間發現有女孩不斷拍窗求救，再動用破壞器材鋸開窗戶，先從女孩手中救出5歲妹妹，隨後再將15歲大女兒與12歲三女兒陸續救出。

不過，14歲的二女兒仍不見蹤影，消防員隨後在房間內發現吳姓少女身影，但已失去生命徵象，救出後送往陽明大學附設醫院，經搶救後仍回天乏術，三女兒也因呼吸道嗆傷，現正插管轉送加護病房治療。

爺爺說，透天厝內共住7人，他和奶奶睡在1樓，媳婦洪女與4名孫女睡在2樓，4名孫女平日和母親睡在同一間房間，其中兩人睡上下鋪，另3人睡在同一張床。

爺爺也說，半夜聞到怪味以為有人在燒東西，醒來時聽見媳婦正在2樓大聲呼喊，當時已濃煙密布來不及救援，只能趕緊通報消防局前來搶救。

消防局第一大隊大隊長陳錫忠表示，抵達現場時2樓已起火燃燒，火勢於凌晨4時39分受到控制，5時4分熄滅，2樓共有3間房間，裡頭堆積很多雜物，確切起火原因仍有待進一步調查，（編輯：卞金峰）1080105