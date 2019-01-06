逾期外來者自行到案 移民署放寬論處

移民署6日在台北火車站大廳舉辦記者會，宣導「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，鼓勵非法滯留台灣的外國旅客自行到案，以降低罰鍰及縮短管制期。中央社記者郭日曉攝 108年1月6日

（中央社記者黃麗芸台北6日電）台灣逾期外來人口數近9萬人，移民署長邱豐光今天表示，將加碼推動自行到案機制，今年6月30日以前可予以免收容，且逾期罰鍰只要繳新台幣2000元，但不包括失聯的越南脫團客。

移民署今天在台北火車站舉辦「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」記者會，包括越南、印尼和菲律賓等駐台代表人員都到場響應。

邱豐光致詞表示，全球化浪潮影響下，各國都面臨逾期停（居）留外來人口持續增加的問題，統計至去年11月底止，累計在台逾期停（居）留外來人口已達8萬9000餘人，滯台人數呈現持續增加趨勢。

他指出，為提升查處成效，避免衍生社會治安隱憂和查處工作人身安全風險，以及兼顧外來人口的人權保障，移民署自民國100年起推動自行到案機制，且給予免收容，歷來執行成效頗佳，相信專案執行成效會更顯著。

為鼓勵更多逾期外來人口自行到案，邱豐光說，移民署今年1至6月加碼推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」專案，凡專案期間內自行到案者，「從寬」論處，除免收容之外；逾期罰鍰也從原先的2000元以上1萬元以下，一律降為逾期罰鍰2000元；且減免禁止入台期間，今年迄今才6天已有800多人自行到案。

此外，若專案期間「查獲到案」者，一律「從重」論處，原則一律收容、逾期罰鍰和禁止入國期間都從重計算。專案結束後，將修法提高逾期罰鍰和延長禁止入台年限。

邱豐光說，對於非法雇主、仲介也會採取嚴厲手段加強取締，也鼓勵逾期停（居）留外來人口予以舉發，將依法追究非法雇主或仲介相關法律責任，以及支付當事人相關返國旅費。

媒體會後聯訪詢問觀宏專案越南籍脫團客是否適用此專案。邱豐光表示，由於其刑事責任仍待檢察官釐清，所以並不適用。（編輯：方沛清）1080106