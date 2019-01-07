託放喪葬花籃計程車司機撒冥紙 涉恐嚇起訴

（中央社記者蘇木春台中7日電）張姓男子不滿建物占用林姓地主土地被要求拆除，到林男委任律師事務所恐嚇，委託徐姓花店到林男住處外放喪葬花籃、楊姓計程車司機撒冥紙，張男等3人遭檢方依恐嚇罪嫌起訴。

台灣台中地方法院檢察署起訴書指出，張男因土地上建物占用隔壁的林男土地，林男多次與對方協調未果，在民國105年間提起拆屋還地民事訴訟獲勝訴，林男在106年12月間，委由劉姓律師向張男寄發存證信函。

張男因不滿林男舉動，107年1月間先到劉姓律師的事務所，向劉姓律師表示，若林男堅持要拆，要讓林男「斷手斷腳」，經劉姓律師轉告，使林男心生畏懼。

徐姓男子為花店業者，107年2月14日晚間與同年3月1日，分兩次受不詳身分男子委託，製作林男姓名且寫有「謀利害人、受害人」卡片及喪葬花籃後，指示放置在林男的住家巷口，共收受報酬新台幣6000元。

楊姓男子為計程車司機，受不詳身分男子以1000元代價委託，指示在107年3月2日凌晨，到林男住處外撒冥紙，林男發現住處外被擺喪葬花籃與冥紙後，因心生畏懼到警局報案。

張男到案時，否認到律師事務所恐嚇，及委託他人放置喪葬花籃及撒冥紙；徐男表示，他當時很忙沒看客戶委託單、客人也沒留電話；楊男則表示，當時委託人說路口有出車禍請他去撒冥紙，只是想說可以賺錢。

台中地檢署檢察官審酌證人證詞、相關證物，今天依恐嚇、毀謗罪嫌將張男等3人起訴。

依據中華民國刑法規定，以加害身命、身體、自由、名譽與財產，恐嚇他人致生危害，處2年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。（編輯：李亨山）1080107