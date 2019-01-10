13只貨櫃落海全撈起 高雄港第二港口恢復正常

長榮海運公司聖紐哈文輪9日下午在高雄港第二港口115號碼頭吊掛作業不慎，造成13只20呎空貨櫃落海，經港務公司等單位徹夜打撈，落海貨櫃10日全數撈起，並恢復第二港口船舶進出。（港務公司提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年1月10日

（中央社記者程啟峰高雄10日電）長榮海運公司聖紐哈文輪昨天下午在高雄港第二港口115號碼頭吊掛作業不慎，造成13只20呎空貨櫃落海，經港務公司等單位徹夜打撈，落海貨櫃今天全數撈起並恢復第二港口船舶進出。

「聖紐哈文」貨櫃輪昨天下午2時35分左右靠泊高雄港第二港口115號碼頭進行吊櫃作業時，13只20呎空櫃不慎掉落港內。

高雄港務分公司立即管制第二港口船舶進出，維護航安，同時要求長榮海運公司立即調派2艘工作船及3艘拖船到該海域附近警戒，並聯繫2家海事工程業者動員多艘起重船、工作船及多名潛水人員前往搜尋及吊掛打撈。

打撈團隊經徹夜搜尋，於今天清晨約4時30分將落海貨櫃全數尋獲吊撈上岸，現場並於清晨5時開放第二港口進出港正常作業。

高雄港務分公司表示，這次空櫃落海事故初步調查是貨櫃吊裝作業時，吊架往下取櫃時勾到旁邊一排貨櫃，貨櫃因此傾斜並倒壓於吊架上，加上旁邊3排貨櫃已解鎖栓準備卸櫃，現場工作人員將傾斜貨櫃扶正與吊架上升時，擠壓到已解鎖栓的3排貨櫃，造成貨櫃落海。

高雄港務分公司指出，13只空貨櫃落海後，其中11只落海不久即沉入海中，雖經VTC塔台及現場人員於沉沒前拍照、記錄沉沒座標，但空櫃沉沒後隨海流漂流加上入夜後視線不佳，增加搜尋困難，經長榮公司委託潛水人員並調派近50名工作人員徹夜搜尋，直到今天清晨全數尋獲並完成吊撈，並恢復第二港口正常作業。

昨天下午13只貨櫃落海後，截至深夜10時，現場僅找到6只。由於海事工程業者僅有打撈設備及潛水人員，欠缺探測設備，猶如大海撈針，一度找不到其餘落海的7只空櫃。

國研院海洋中心主任王兆璋表示，他昨晚8時餘獲報後即通知海洋中心探測組啟動應變，組員攜帶側掃聲納馳往協助。海洋中心和海事工程業者合力費時約6小時搜尋與定位，一一撈起剩餘的7只落海貨櫃。

參與這項任務的國研院海洋中心副工程師黃俊傑表示，昨晚夜間打撈作業水下能見度不佳，打撈作業時間也有限，於是採用攜帶型拖曳式側掃聲納，兩名科儀人員於旗津168貨櫃場，登上海事工程業者潛水作業船，展開搜尋作業。

他又說，這項作業先由側掃聲納即時取得水下聲納影像，確認貨櫃位置後，再由潛水人員下海標定作業位置，最後再出動打撈平台船進行打撈吊掛作業，直到清晨最後一只落海貨櫃吊起，完成任務。

這起事故發生後，高雄港務分公司立即清查第二港口預報進出港船舶，並將吃水12公尺以下的船舶調整改由第一港口進出，降低對第二港口營運影響。第二港口管制期間計影響5艘（吃水12公尺以上）船舶進港，直到第二港口清晨5時恢復正常後才依序進港。

高雄港務分公司為避免類似事故重演，下午邀集高雄港貨櫃航商、裝卸公司及海事工程相關業者檢討這次貨櫃落海原因及改善對策，另將對貨櫃落海後搜尋、吊撈作業程序提出檢討，以提升高雄港應變及營運調度能力。（編輯：陳俊碩）1080110

長榮海運公司聖紐哈文輪9日因在高雄港內執行吊掛作業不慎，造成13只20呎空貨櫃落海，經港務公司等單位徹夜打撈，落海貨櫃10日已全數撈起。（港務公司提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年1月10日