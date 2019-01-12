台中女童遭堆高機撞傷 送醫傷重不治

台中一名許姓男子12日中午駕駛堆高機載著3名幼童，其中7歲徐姓女童不慎摔落遭撞傷，送醫搶救後仍宣告不治，警方已報請檢察官會同法醫相驗，以釐清女童死因，許男訊問後依過失致死罪嫌送辦。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 108年1月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）許姓男子今天駕駛堆高機，載友人的孫子在道路上行駛，其中徐姓女童不慎摔落遭撞傷，緊急送醫後不治，警方已報請檢方相驗，以釐清女童死因，許男訊問後被依過失致死罪嫌送辦。

台中市警察局太平分局表示，64歲許姓男子沒有堆高機相關證照，今天中午12時許，駕駛堆高機載著3名幼童，行經太平區新平路二段125巷內，其中7歲徐姓女童不慎從堆高機升降支架上摔落，遭撞傷後倒地。

女童的阿嬤見狀趕忙將女童抱起，送往附近的醫院救治，但因傷勢嚴重，經轉報台中市政府消防局，女童被轉送國軍台中總醫院救治，女童因腹部及胸部出血嚴重，搶救後今天下午2時12分宣告不治。

警方表示，案件已報請檢察官會同法醫相驗，以釐清女童死因，涉案的許男訊問後將依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦，另違反道路交通管理處罰條例在道路行駛堆高機，也將依法裁罰。（編輯：方沛清）1080112