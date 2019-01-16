高材生稱有機栽培大麻 警查扣活株和成品

（中央社記者陳朝福高雄16日電）莊姓男子涉嫌在網路搜尋國外栽植大麻的知識，並宣稱以有機栽培和「自種自銷」，高雄市仁武警分局今天查出他是農學系高材生卻學以「誤」用，查扣活株、大麻花及大麻葉等。

高雄市警察局仁武分局長梁東山表示，「查緝毒品犯罪」是當前治安首要工作，且各級學校寒假即將來臨，警方有信心做好打擊毒品犯罪的工作。

仁武警分局獲報有人在網路宣稱栽種有機大麻「自種自銷」，聯合苓雅警分局、刑警大隊科技偵查隊、屏東縣警察局科技偵查隊等蒐證，調閱數百支路口監視器影像及百筆通聯記錄分析研判，查出莊男涉嫌，且他為躲避警方查緝，會將所使用的交通工具停放在栽植大麻處所三條街以外道路，再以步行方式前往。

警方也查出莊男除了多益外語鑑定考800多分，也是某國立大學農學系畢業的高材生，卻將所學用在歹路，嘗試栽植大麻成功後於網路上販賣，宣稱以有機栽培和自種自銷。

警方昨天跟監莊男到栽植大麻的租屋處，查獲大麻活株19株、大麻花及大麻葉等成品、烘乾機、自動灑水設備等，再於他的住處查扣八株大麻活株。

警方訊後，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。（編輯：吳佳穎）1080116