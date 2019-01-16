女大生騎車遭遊覽車輾斃 駕駛過失致死送辦

（中央社記者蘇木春台中16日電）梅姓男子昨天駕駛遊覽車，行經台中市西屯區文心路近甘肅路口時，與黃姓女大生騎乘的機車碰撞，黃女倒地後遭輾斃，警方訊問後今天將梅男依業務過失致死罪嫌送辦。

台中市警察局第六分局今天表示，昨天晚間9時多接獲民眾報案，指出西屯區文心路3段近甘肅路口路旁，有遊覽車與機車發生事故，警方獲報立即前往處理。

警方查出，62歲梅姓營業大客車司機，自文心路公車站牌起步行駛外線車道，接著往左切入中線行駛，19歲黃姓女大生騎乘機車，沿文心路外側車道往台灣大道方向直行。

警方初步研判，女大生疑為閃避前方機車，向左要超車時與遊覽車身發生碰撞倒地，遭遊覽車右後輪輾過，黃女雖緊急送醫救治，仍在今天凌晨宣告不治。

梅姓駕駛經酒測未酒駕，他向警方表示，平時負責載弘文高中學生上下課，行經事故路段時，發現車輛遭到碰撞，立即下車報案處理，當時有遵守交通規則，不知事故發生原因，警方訊問後將他依業務過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：翁翠萍）1080116